Индикатор Японских свечей

Молот (Hammer)

Повешенный (Hanging Man)

Модель Поглощения (Engulfing)

Утренняя звезда (Morning Star)

Вечерняя звезда (Evening Star)

Завеса из темных облаков (Dark Cloud cover)

Просвет в облаках (Piercing)

Падающая Звезда (Shooting Star)

Перевернутый Молот (Inverted Hammer)

Харами (Harami)

Вершины и Основания «Пинцет» (Tweezer Tops and Bottoms)

Захват за пояс (Belt Hold Line)

Две взлетевшие вороны (Upside gap two crows)

Три вороны (Three Crows)

Удержание на татами (Mat_Hold_Pattern)

Контратака (counterattack lines)

Разделение (separating lines)

Доджи-надгробие (gravestone doji)

Длинноногий доджи (long-legged doji)

Бычий и Медвежий Доджи (Bear and Bull doji)

Разрыв тасуки (tasuki gap)

Смежные белые свечи (side-by-side white)

Три метода (three methods)

Три реки, основание (three river bottom)

Окно (GAP)

Три белых солдата (three white soldiers)

Отбитое наступление (advance block)

Торможение (stalled pattern)

Верхний разрыв метода трех и нижний разрыв метода трех

Тройной удар (Three-line strike)

У линии шеи (On Neck Line)