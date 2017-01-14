    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Beast

        Индикатор Beast – основа прибыльной стратегии

        beast индикатор для бинарных опционовВремя в бинарных опционах — один из главных факторов. Для успешной торговли важно пользоваться надежной системой трейдинга, выдающей прогнозы на разных временных промежутках.

        Индикатор Beast - это стрелочный индикатор для бинарных опционов, включающий в себя комплексную систему, экономящую инвестору немало сил. Генерируемые сигналы для бинарных опционов просты и наглядны, нет необходимости долго анализировать ситуацию на рынке и только затем принимать решение, теряя драгоценные минуты.

        Разработчики популярного инструмента утверждают, что его доходность — около 70%.

         

        Условие применения индикатора Beast:

        • Торговый терминал: MetaTrader4
        • Валютные пары: все волатильные
        • Таймфрейм: от М1 до М30.
        • Время истечения контракта: зависит от выбранного временного промежутка
        • Время работы: любая сессия
        • Брокеры: Alpari, QuotexPocketOption, Binarium.
        • Установка шаблона стандартна для пользовательских инструментов.

        Альпари

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Особенность индикатора Beast

        Сигнал на вход генерируется благодаря анализу показателей трех надежных инструментов: RSI, CCI, WPR. Каждый из них имеет гибкие настройки для адаптации под требования трейдера: изменяются периоды и уровни перекупленности/перепроданности.

        Comfort

        Опция ArrowType меняет стиль отображения информации. Можно выбрать наиболее удобную визуализацию, например:

        • толщину стрелок;
        • значок большого пальца;
        • значок указательного пальца;
        • значок фрактала..

        Всплывающие оповещения о сигнале — очень удобная вещь, особенно если инвестор мониторит графики нескольких активов. Включают их с помощью алерта в МТ4, в настройках true должно стоять AlertOn. Не менее полезно информирование о появлении точки для входа на email.

        На графике индикатор рисует два типа стрелок: вниз и вверх. Открывать сделку нужно после закрытия сигнальной свечи. Направление контракта — Put или Call выбирается соответственно стрелке. Время истечения контракта зависит от периода графика и устанавливается равным одной свече.

        Как применять индикатор на практике

        Любой инструмент на финансовых рынках не используют без фильтров, Beast – не исключение. Его применяют в качестве составляющей части комплексной стратегии. Рассмотрим, например, одну из них (адаптирована для М30).

        Правила открытия сделок:

        1. ожидаем оповещения от Beast. В нем будут такие данные: валютная пара, таймфрейм, рекомендация (покупать или продавать актив);
        2. проверяем график: сигнальная свеча должна выйти за пределы Bollinger Bands;
        3. если сделка оказалась убыточной, на следующей свече покупаем новый опцион, учитывая принцип мартингейла. Больше 4 колен использовать не стоит. Повышать ставки есть смысл только в период значительных движений котировок.

        Альпари

        Выход новостей и торговля опционами

        Всегда сверяйтесь по экономическому календарю, не ожидается ли выход какой-либо новости, способной вызвать скачки цены. Лучше вообще не входить в рынок в период важных событий. Но если все же вы не хотите упускать благоприятную ситуацию, убедитесь, что новость выйдет не ранее 2 сроков экспирации опциона, иначе ее влияние способно изменить существующую тенденцию и вызвать убытки.

        Примеры покупки опционов:

        Ситуация 1.

        Рассмотрим пару AUDUSD, таймфрейм М30.

        Зеленые горизонтальные линии ниже графика демонстрируют успешные сделки, красные — убыточные.

        Comfort

        Ситуация 2.

        Валютная пара USDCHF на М30 наглядно показывает, что пересечение свечой крайних границ Bollinger Bands — не всегда достаточная гарантия для доходной ставки. Риск получения убытка снижается, если тело сигнальной свечи целиком выходит за пределы линий индикатора Bollinger Bands – повышается вероятность отката.

        Comfort

        Выводы:

        Инструмент Beast – неплохая основа для эффективной торговой стратегии. Оптимизируя настройки, можно получить отличные результаты, не менее впечатляющие, чем при использовании платных программных продуктов.

        Для трейдинга инвестор должен определить перечень пар, которые наиболее волатильны именно в период, когда он находится за компьютером.

        Beast отлично ловит краткосрочные движения, генерируя сигналы с высокой степенью прибыльности.

         

        Скачать индикатор Beast

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Альпари

        Смотрите также:

        Лучшие брокеры бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Книги для трейдеров

         

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Максим Максимович
        Максим Максимович
        Индикатор норм, но как по мне стандантрный и всем известный BB точнее
        21 марта 2020
        Ответить
        Настя
        Сначала подумала, что это каналы болинджера, но работает он немного иначе, так что это отдельный индикатор
        01 февраля 2020
        Ответить
        Карэн
        не знаю что тут бист, но по мне это болингер или кельтнер.
        03 января 2020
        Ответить
        Игорь
        Игорь
        прочитав вашу статью решил воспользоваться этим индикатором и не пожалел
        14 декабря 2017
        Ответить
        Денис
        Денис
        Благодоря этой статье решил воспользоваться данным индикатором,не пожалел,спасибо
        30 октября 2017
        Ответить
        Игорь
        Очень хорошо рассписали про индикатор,пользуюсь всего пару дней,пока всем доволен,спасибо.
        08 октября 2017
        Ответить
        Илья
        Илья
        Хороший индикатор, благодаря winoptionsignals открыл его для себя, теперь он у меня один из основных.
        14 февраля 2017
        Ответить
        Константин
        Константин
        Тестирую уже неделю, очень хороший индикатор, замечательно вписался в мою стратегию.
        19 января 2017
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!