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        “Flash Boys” Майкл Льюис

        “Flash Boys” Майкл Льюис

        Flash Boys фото книгиКнига Льюиса смогла наделать шуму в мире финансов. Она стала настоящим пособием, как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Коммерческий успех, который принесла книга, вызвал интерес со стороны ФБР. Можно понять, что журналист сам провел крупномасштабное расследование. Ему удалось выяснить, какая на самом деле афера была устроена фондовыми биржами, трейдерами и большинством банком. Была затеяна настоящая война против воротил финансового рынка, которые провернули действия, сопряженные с обманом. Результатом грандиозной борьбы стало создание независимой биржи, основной принцип работы которой – справедливость по отношению ко всем участникам рынка.

        Книга рекомендована для прочтения всем, кто интересуется аспектами торговли на бирже. Удастся понять, каких избежать ошибок, как не попасться на руку мошенникам. Автор смог раскрыть тайные механизмы, знание которых позволит добиться успехов и прибыли.

         

        Майкл Льюис “Flash Boys”

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        Богдан
        Богдан
        Я слышал про эту книгу, вроде ничего так отзывы. Интересна в плане почитать.
        20 февраля 2024
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