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        Джон Дж. Мэрфи "Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков"

        Книга "Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков" Джон Дж. Мэрфи

        Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынковДанная книга была выпущена еще в 1991 году и оказалась бестселлером в то время. Позже был сделан перевыпуск книги с обновленной информацией. В первой части книги рассказывается о старте самого большого роста рынка акций в мире, который начался в 1980 году, а вторая часть книги рассказывает о том, что происходило уже после 1998 года. Кроме этого, в книге рассказывается о том, что необязательно быть специалистом со множеством дипломов, чтобы правильно определять направление рынков. Все, что необходимо для этого, это понимание того, что такое восходящий тренд и нисходящий тренд, а также доля здравого смысла.

        Книга будет полезна как для новичков в сфере трейдинга, так и для тех, кто уже имеет опыт торговли на финансовых рынках.

         

         

         

         

         

        Джон Дж. Мэрфи "Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков"

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        Комментарии

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        tirant
        tirant
        Конечно 1991 год выхода книги немного разочаровывает. Сколько времени уже прошло.
        Богдан, Согласен. Рынок уже раз 100 изменился. Появились новые активы. Хотя в плане общего развития почитать можно.
        22 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Сейчас кореляция финансовых рынков под большим вопросом. раньше да, она была. А сейчас - не уверен.
        16 февраля 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Конечно 1991 год выхода книги немного разочаровывает. Сколько времени уже прошло.
        Богдан, Я знаком с теорией что сейчас рынок изменился, другой чем в прошлом веке. Возможно, но здесь основополагающие теории, а не руководство покупать или продавать.
        15 февраля 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Конечно 1991 год выхода книги немного разочаровывает. Сколько времени уже прошло.
        13 февраля 2024
        Ответить
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