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        Джек Швагер "Технический анализ"

        Книга "Технический анализ" Джек Швагер

        книга по техническому анализуКнига принадлежит перу опытного и компетентного специалиста по управлению обширными фондами и потому его советы в области технического анализа незаменимы для трейдера с любой степенью знаний работы с акциями и опционами.

        В этой работе вы не отыщете изъяны, которыми грешат многие работы по трейдингу и техническому анализу. Большая часть книг, которые знакомят со спецификой работы на бирже, рассчитаны на людей, которые только осваивают это сложное финансовое направление. Поэтому авторы чаще всего избегают давать подробные пояснения по сложным ситуациям, с которыми возможно столкнутся новички. В книге проштудированы практически все вопросы: в каких величинах определять ценность рабочего процесса системы торгов? Каковы признаки отказа рабочего процесса? Какой метод будет оптимальным для определенного трейдера? Швайгер не только дает решения всех задач, но и учит как найти ответы самостоятельно. А это ценное умение для начинающих трейдеров.

         

        Джек Швагер "Технический анализ"

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