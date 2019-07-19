    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Книги по трейдингу
        /
        Джек Швагер "Новые маги рынка"

        Джек Швагер. Новые маги рынка

        книга Джек Швагер Новые маги рынкаВ этой финансовой монографии красочно и доступно изложены особенности рабочего процесса успешных менеджеров и трейдеров, которые трудятся по всему земному шару, используя непривычные методы игры и манеры работы на рынке акций.

        Джек Швагер – известный в биржевых кругах финансист, который собрал богатую коллекцию интервью с профессионалами в продажах акций и опционов на рынках мира. В этих разговорах собеседники Швагера делятся своими «магическими приемами», которые позволили им достигнуть потрясающих профессиональных результатов. Читателей наверняка удивит разнообразие методов торговли, которыми пользуются эти «корифеи» рынка, не меньше удивит тот факт, что они с готовностью обмениваются ними с любым, кто желает учиться. Все эти неоценимые знания изложены понятным языком с массой примеров и разъяснений и потому будут интересны всем, интересующимся опытом «волшебников» рынка. 

        Джек Швагер "Новые маги рынка"

        СКАЧАТЬ

        Материал на сайте размещен для ознакомления и может быть удален по запросу правообладателя.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!