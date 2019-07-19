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        «Биржа на кончиках пальцев» Виктор Ильин, Валерий Титов

        «Биржа на кончиках пальцев» Виктор Ильин, Валерий Титов

        Биржа на кончиках пальцев фото книгиЛюди стремятся выгодно вложить деньги. Они хотят получать хорошие проценты от инвестиций, но абсолютно безграмотны в финансовых вопросах.  Данная книга предназначена, чтобы ознакомить читателей с простейшими понятиями фондового рынка. Это позволит изменить восприятие, понять, насколько легко вовлечься в операции с финансами. Не секрет, что порой новички боятся попробовать свои силы на бирже, так как не обладают необходимыми знаниями. Пособие позволит выяснить правила и особенности биржевой игры.

        Автор книги систематизировал всю информацию, которая была накоплена на протяжении длительного времени. Она поспособствует принятию решений, станет ориентиром в мире финансов. После прочтения книги удастся грамотно управлять деньгами, наслаждаться их приумножением. Предоставленные учебные материалы – это настоящий клад для любого новичка. Зная тонкости торговли, можно избежать ошибок. Поддержка на любом этапе важна каждому трейдеру, в том числе, начинающему.

        «Биржа на кончиках пальцев» Виктор Ильин, Валерий Титов

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        Комментарии

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        Артур
        Артур
        Для новичка может быть. Все равно никто не слушает ни чьих советов.
        Трейдер БО, всегда все сами набивают шишки. это человеческая особенность.)))
        06 марта 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Для новичка может быть. Все равно никто не слушает ни чьих советов.
        Трейдер БО, Сократ говорил: никогда не слушай ни чьих советов. В том числе и этот!)))
        28 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Для новичка может быть. Все равно никто не слушает ни чьих советов.
        21 февраля 2024
        Ответить
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