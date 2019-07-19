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        Книга «Множественные источники дохода»

        Книга «Множественные источники дохода» Р. Аллен

        Книга «Множественные источники дохода» Р. Аллена подробно рассказывает о проверенных и действенных способах получения доходов. В книге вы найдете обширный авторский опыт и успешные рецепты в финансовой сфере, подробное описание стратегии инвестирования денег на фондовом рынке, узнаете в чем именно заключаются секреты успешных людей. Автор легко и понятно повествует о контроле личных средств, гарантиях доходности бизнеса, учит навыкам эффективного управления личным временем. Подобные бизнес книги читать нужно с ручкой и блокнотом и тогда результаты не заставят вас ждать!

        Книга «Множественные источники дохода» Р. Аллен

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Интересно было прочитать.
        18 апреля 2024
        Ответить
        саша богатков
        Давно ее читал, понял что это для взрослых американцев только. Не встречал кто бы в России такое реализовал.
        25 марта 2021
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