Брокер 24option закрывает торговлю бинарными опционами

24option - один из самых популярных и надежных брокеров предоставляющих торговлю бинарными опционами, закрывает на своем сайте платформу для торговли опционами.

Почему брокер убрал бинарные опционы?

В середине 2017 года, брокер открыл на своем сайте платформу для торговли Форекс CFD контрактами на разницу и уже к концу 2017 года, брокер окончательно сосредоточился на торговле CFD контрактами. Это было связанно не только c желанием постоянно развиваться и привлекать новых трейдеров на свой сайт, но и с тем, что у одного из регуляторов брокера - Кипрской Комиссией по ценным бумагам, более известной как CySEC, значительно ужесточились требования к брокерам. Брокерам с регуляцией CySEC запрещалось выдавать бонусы к депозиту, а так же давать рекомендации (сигналы) для торговли. В итоге брокер 24option прекратил торговлю бинарными опционами и сохранил Кипрскую регуляцию CySEC.

Все трейдеры 24option, имеющие счета на платформе бинарных опционов, могли закрыть свои счета или продолжить торговлю на Форекс CFD. Таким образом в 2018 году брокер 24option предлает для своих трейдеров исключительно торговлю на ForexCFD.

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